Скончался президент Республики Сербской
05:35, 01 октября 2007Мир
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Еличу был 51 год
Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милан ЕЛИЧ скончался в воскресенье от сердечного приступа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на премьер-министра страны.
"Президент Республики Сербской Милан Елич умер. Это трагический день для страны", - сообщил в эфире регионального телевидения премьер-министр Милорад ДОДИК.
М.Елич, которому был 51 год, скончался в одной из больниц центральной Боснии, отмечает агентство.
Территория Боснии делится на Республику Сербскую и хорватско-мусульманскую Федерацию Боснии и Герцеговины, два автономных региона, созданных в рамках Дейтонских соглашений в 1995 году по окончании трехлетней войны в стране
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