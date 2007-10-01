Скончался президент Республики Сербской

Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милан ЕЛИЧ скончался в воскресенье от сердечного приступа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на премьер-министра страны.

"Президент Республики Сербской Милан Елич умер. Это трагический день для страны", - сообщил в эфире регионального телевидения премьер-министр Милорад ДОДИК.

М.Елич, которому был 51 год, скончался в одной из больниц центральной Боснии, отмечает агентство.

Территория Боснии делится на Республику Сербскую и хорватско-мусульманскую Федерацию Боснии и Герцеговины, два автономных региона, созданных в рамках Дейтонских соглашений в 1995 году по окончании трехлетней войны в стране