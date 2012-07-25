Лидер КНДР Ким Чен Ын женился
15:50, 25 июля 2012Мир
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Лидер КНДР Ким Чен Ын женился, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на северокорейское телевидение.
Ким Чен Ын больше не холостяк
Ранее северокорейские СМИ несколько раз демонстрировали кадры различных мероприятий с участием Ким Чен Ына, на которых он присутствовал в обществе неизвестной молодой женщины, отмечает РИА «Новости».
Ким Чен Ын стал руководителем партии и государства после смерти своего отца Ким Чен Ира в декабре 2011 года.
Ким Чен Ир, который скончался в возрасте 69 лет от сердечного приступа во время поездки по КНДР, в 1994 году унаследовал власть от своего отца Ким Ир Сена - основоположника доктрины "чучхе", подразумевающей опору на собственные силы, - и первого президента Северной Кореи.
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