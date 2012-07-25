Лидер КНДР Ким Чен Ын женился

Ранее северокорейские СМИ несколько раз демонстрировали кадры различных мероприятий с участием Ким Чен Ына, на которых он присутствовал в обществе неизвестной молодой женщины, отмечает РИА «Новости».

Ким Чен Ын стал руководителем партии и государства после смерти своего отца Ким Чен Ира в декабре 2011 года.

Ким Чен Ир, который скончался в возрасте 69 лет от сердечного приступа во время поездки по КНДР, в 1994 году унаследовал власть от своего отца Ким Ир Сена - основоположника доктрины "чучхе", подразумевающей опору на собственные силы, - и первого президента Северной Кореи.