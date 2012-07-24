Внезапно скончался президент Ганы

Президент Ганы Джон Эванс Атта Миллз скончался во вторник на 69-м году жизни в столице страны Аккре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер.

"С тяжелым сердцем сообщаем о внезапной безвременной кончине президента Республики Гана", - цитирует агентство сообщение администрации президента страны.

О причинах смерти пока не сообщается.

Представитель оппозиционной партии Ганы Национальный демократический конвент (НДК) Дж.Миллз пришел к власти в результате победы на выборах 2009 года, набрав 50,23% голосов.