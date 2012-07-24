Внезапно скончался президент Ганы
21:50, 24 июля 2012Мир
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О причинах смерти пока не сообщается.
Джон Эванс Атта Миллз скончался на 69-м году жизни. Фото Википедии
Президент Ганы Джон Эванс Атта Миллз скончался во вторник на 69-м году жизни в столице страны Аккре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер.
"С тяжелым сердцем сообщаем о внезапной безвременной кончине президента Республики Гана", - цитирует агентство сообщение администрации президента страны.
О причинах смерти пока не сообщается.
Представитель оппозиционной партии Ганы Национальный демократический конвент (НДК) Дж.Миллз пришел к власти в результате победы на выборах 2009 года, набрав 50,23% голосов.
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