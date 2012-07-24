Наследники магната хотят отсудить землю под Национальным стадионом в Варшаве

Наследники польского магната Арпада Хованьчака могут отсудить у Польского государства земельный участок, на котором был построен к Евро-2012 Национальный стадион в Варшаве, стоимость которой оценивается в сумму около 1 миллиарда евро.

Об этом пишет во вторник Gazeta Wyborcza, отмечая, что в начале июля Административный суд Мазовецкого воеводства принял решения в интересах наследников, которые в настоящее время проживают в Аргентине.

Газета отмечает, что наследники борются за землю, приобретенную их родственником в 1920 году, уже 8-й год и убеждены, что правосудие станет на их сторону.

"Перед строительством Национального стадиона оценивалось, что участок, о котором идет речь, стоит от 250 миллионов до 1 миллиарда евро. На ней построили стадион, несмотря на то, что политики и чиновники из министерства спорта и представители компании, которая сооружала арену, и власть Варшавы знали о заявке на возвращение", - отмечает адвокат наследников Йоанна Модзелевска.

Польская власть считает правомерной конфискацию земельного участка тогдашней коммунистической властью в 1945 году после завершения Второй мировой войны и планирует обжаловать последний приговор в Кассационном судье.

Газета отмечает, что столичная Варшава и Мазовецкое воеводство ежегодно расходуют на выплату компенсаций за конфискованное в коммунистические времена имущество "десятки миллионов евро", а часть наследников получают земельные участки, которые принадлежали их предкам.

Среди них издание напомнило о возвращении одного гектара земли в одном из центральных парков в Варшаве, который отдали семье Замойских, и участок возле Парламента Польши (Сейма), который получила семья Любомирских.

Ответственный за реприватизацию в Варшавской мэрии Марчин Байко сказал GW, что наследнике Арпада Хованьчака в случае принятия положительного, в их пользу, решения могли бы получить в рамках компенсации в собственность, например, VIP-ложи Национального стадиона.

"Это значительный доход", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, польская власть потратила на строительство Национального стадиона в Варшаве, который стал самой большой спортивной ареной в Польше, около 400 миллионов евро (без НДС), что вдвое больше, чем на строительство и реконструкции других трех стадионов, где в июне этого года проходили матчи Евро-2012.

Польская власть надеется, что стадион сможет заработать на свое содержание в ближайшие 2-3 года, оценивая эти расходы в около 7 миллионов евро в год.