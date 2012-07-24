Повстанцы: Власти Сирии свозят химическое оружие в аэропорты
Сирийские повстанцы, противостоящие режиму президента Башара Асада, утверждают, что часть имеющихся в стране запасов химического оружия сейчас перевозят в аэропорты в приграничных районах Сирии.
Оппозиционеры из так называемой Свободной сирийской армии заявляют, что перевозка оружия массового поражения и соответствующего оборудования началась еще несколько месяцев назад, пишет Радио Свобода.
По словам повстанцев, это делается для того, чтобы оказывать давление, как на местных жителей, так и на международное сообщество.
В понедельник представитель МИД Сирии Джихад Макдиси заявил, что Дамаск готов на крайние меры в случае внешней агрессии, но не будет применять химическое оружие против сограждан.
Президент США Барак Обама, комментируя высказывания, предупредил Дамаск о «трагической ошибке», которой станет реализация этой угрозы. С осуждением сирийского руководства выступили и другие мировые лидеры.