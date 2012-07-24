Мать Магнитского требует назвать имена прокуроров, расследующих дело ее сына

Об этом сообщила пресс-служба фонда Hermitage Capital, пишет РИА "Новости".

"В жалобе, поданной в суд адвокатом Натальи Магнитской, сообщается, что уже целый год она не может получить от Генеральной прокуратуры РФ информации о том, кто входит в состав группы прокуроров, надзирающих за расследованием дел, в которых упоминается имя ее сына, и о том, какие этими прокурорами были приняты решения", - говорится в релизе.

В июне 2011 года по поручению Дмитрия Медведева, который тогда являлся президентом, в Генпрокуратуре была создана группа для усиления надзора за ходом расследования уголовных дел, связанных с Сергеем Магнитским. Генпрокурор РФ Юрий Чайка заверил, что выполнением этой задачи займутся профессионалы самого высокого класса, по его словам, "весь цвет российской прокуратуры".

"В жалобе в суд также указывается, что по закону Генеральная прокуратура обязана действовать гласно, обеспечивая права и свободы граждан, и исключения из этого правила допускаются только в целях охраны государственной тайны", - говорится в пресс-релизе Hermitage.

Напомним, управляющий партнер аудиторской компании Firestone Duncan, налоговый и юридический консультант инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский был задержан оперативниками управления по налоговым преступлениям ГУВД Москвы 24 ноября 2008 года. В тот же день Следственный комитет при прокуратуре (предшественник СК) предъявил Магнитскому в рамках уголовного дела Hermitage обвинение в соучастии в уклонении от уплаты налогов с организации. Еще через день решением Тверского суда Москвы Магнитский был арестован. Он обвинялся в организации и пособничестве в уклонении от уплаты налогов с организации группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Магнитский скончался в московском СИЗО "Бутырка" 16 ноября 2009 года. Его смерть вызвала большой общественный резонанс.