Кризис евро подрывает рейтинг Германии

Сами рейтинги этих ведущих экономик Евросоюза остались пока без изменений - на высшем уровне ААА, отмечает AFP.

Агентство отмечает, что это решение было принято из-за "растущей неуверенности" по вопросу разрешения долгового кризиса в зоне евро.

"Возможность выхода Греции из зоны евро становится все более и более определенной, и такое событие нанесет удар по остальным участникам организации, в частности, по Италии и Испании", - цитирует пресс-релиз Moody's РИА Новости.

Кредитный рейтинг Финляндии был оставлен агентством без пересмотра - на уровне ААА со "стабильным прогнозом".