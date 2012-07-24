Кризис евро подрывает рейтинг Германии
00:41, 24 июля 2012Мир
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Международное рейтинговое агентство Moody's поместило суверенные кредитные рейтинги Германии, Нидерландов и Люксембурга на пересмотр с "негативным прогнозом".
Сами рейтинги этих ведущих экономик Евросоюза остались пока без изменений - на высшем уровне ААА, отмечает AFP.
Агентство отмечает, что это решение было принято из-за "растущей неуверенности" по вопросу разрешения долгового кризиса в зоне евро.
"Возможность выхода Греции из зоны евро становится все более и более определенной, и такое событие нанесет удар по остальным участникам организации, в частности, по Италии и Испании", - цитирует пресс-релиз Moody's РИА Новости.
Кредитный рейтинг Финляндии был оставлен агентством без пересмотра - на уровне ААА со "стабильным прогнозом".
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