Президент Европарламента: Существует угроза социального взрыва в Европе

"Манифестации в Испании показывают, что существует угроза социального взрыва в силу высокого уровня безработицы среди молодежи в Европе", - приводят бельгийские СМИ его слова, сообщает РИА «Новости».

По мнению М.Шульца, чтобы избежать социального взрыва, требуются "новые европейские программы для создания большего числа рабочих мест для этого поколения".

В четверг вечером сотни тысяч человек в более чем 80 городах Испании вышли на акцию протеста против нового пакета мер по сокращению бюджетного дефицита и повышению налогов.

Столкновения между силами правопорядка и митингующими произошли после того, как часть протестующих попыталась прорвать кордон полиции и направиться в сторону здания конгресса.

Чтобы усмирить взбунтовавшихся демонстрантов, которые начали поджигать мусорные баки, полиции пришлось применить резиновые пули.

По оценкам Института международных исследований труда Международной организации труда, около 4,5 млн человек рискуют потерять работу в странах еврозоны в случае, если их власти не разработают и не внедрят конкретные меры по созданию новых рабочих мест.

В еврозоне не имеют работы более 3 млн молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, отмечают эксперты.