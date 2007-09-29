Саакашвили обещает восстановить целостность Грузии за год

Президент Грузии Михаил Саакашвили уверен, что сможет восстановить территориальную целостность Грузии до конца своего президентского срока - до осени 2008 года.

"Я даю вам слово, что мы все вместе объединим Грузию во время моего президентства", - сказал Саакашвили, выступая в субботу на открытии дороги в Верхней Абхазии.

"Сегодня мы стоим не просто на дороге в Верхней Абхазии, сегодня мы стоим на дороге в Сухуми и дороге объединения Грузии. Никто не сможет остановить процесс объединения", - цитирует президента агентство "Новости-Грузия".

По словам Саакашвили, Грузия будет идти путем усиления, объединения, экономических успехов и реформ.

"Я готов рядовым, если нужно, и водителем бульдозера, вместе с вами прорвать, пройти последние километры, метры, сантиметры мирной дороги, дороги большого объединения и все исполнить до конца", - заявил грузинский президент.