СМИ: Два украинских альпиниста в Грузии сорвались в пропасть

Как передает РИА «Новости-Грузия», по сообщению телекомпании, группа украинских альпинистов совершила восхождение на вершину в горной Сванети, Ушба, высотой 4690 метров над уровнем моря и утром в среду, 18 июля, начала спуск. Трос оборвался и два альпиниста упали в пропасть.

В данный момент спасатели приступили к поискам альпинистов. Остальная группа продолжает спуск с вершины.