СМИ: Два украинских альпиниста в Грузии сорвались в пропасть

16:06, 18 июля 2012
Мир
2434 0

Два украинских альпиниста - Александр Тараник и Дмитрий Волошин - сорвались в пропасть во время спуска с горы Ушба, сообщает телекомпания "Рустави-2".

Гора Ушба, фото www.climb.com.ua

Как передает РИА «Новости-Грузия», по сообщению телекомпании, группа украинских альпинистов совершила восхождение на вершину в горной Сванети, Ушба, высотой 4690 метров над уровнем моря и утром в среду, 18 июля, начала спуск. Трос оборвался и два альпиниста упали в пропасть.

В данный момент спасатели приступили к поискам альпинистов. Остальная группа продолжает спуск с вершины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter