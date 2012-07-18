Саакашвили подписал «Договор с Грузией»

Этот документ уже подписали премьер министр Грузии Иванэ (Вано) Мерабишвили и Президент Грузии Михаил Саакашвили.

Текст документа опубликован на сайте «Единого национального движения» в среду, 18 июля, сообщаетРИА «Новости – Грузия».

Отмечается, что этот договор получит каждая семья в Грузии как гарантию выполнения обещаний.

В частности, «Единое национальное движение» «этим договором обещает, что в следующие четыре года: наполовину снизится безработица – активно заработает министерство по трудоустройству; будет зарегистрирован каждый безработный; все ищущие работу будут переподготовлены при государственном финансировании и получат новую квалификацию, в том числе в новом техническом училище и центрах переподготовки.

Страхование здоровья будет у каждого – у социально незащищенных, детей до 6 лет, пенсионеров, педагогов, беженцев, полицейских и военных будет страхование соответствующей категории; остальные категории граждан смогут получить базовый пакет страхования; здравоохранение станет доступным для всех».

Также обещают вдвое увеличить «производительность сельского хозяйства – во всех селах до конца будет решена проблема воды, газа и дорог; будет открыто более 500 новых сельскохозяйственных предприятий; орошено дополнительно 90 тысяч гектаров земли; села получат 2000 новых тракторов; произойдет полная механизация сельского хозяйства; 90% сельскохозяйственных земель будут обрабатываться».

Согласно договору, «все семьи получат ваучер на сумму в 1000 лари – семьи сами будут решать, какую проблему решать этим ваучером; этот ваучер дает возможность покрыть расходы на свет, газ, воду и другое; также дает возможность приобрести медикаменты и школьные учебники; нанять сельскохозяйственную технику, и заплатить за горючее и удобрения».

Как отмечает Лента.ру, предстоящей осенью в Грузии пройдут парламентские выборы. Основным соперником правящей партии на них является оппозиционная коалиция "Грузинская мечта", возглавляемая миллиардером Бидзиной Иванишвили. Б.Иванишвили перед выборами также раздает обещания. Он заявил, в частности, о намерении создать "миллиардный фонд" для поддержки сельского хозяйства. Власти, со своей стороны, обвиняют предпринимателя и его бизнес-структуры в подкупе избирателей. Так они расценили, в частности, раздачу спутниковых антенн, организованную компанией, совладельцем которой является брат Б.Иванишвили. В оппозиции обвинения в подкупе отвергают.