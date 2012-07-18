В КГБ Беларуси заявляют, что поймали шпионов

Комитет государственной безопасности Беларуси заявляет о пресечении "шпионской деятельности белорусских граждан, осуществляемой в интересах спецслужб Литовской Республики".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре КГБ Беларуси.

"Во время проведения агентурной акции сотрудники КГБ задержали с поличным резидента военной разведки Литвы гражданина "Ф". Одновременно по факту передачи иностранной спецслужбе секретных сведений были задержаны лица, состоящие у него на агентурной связи". - сообщили в пресс-центре.

По информации КГБ, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий изъяты электронные носители и другие предметы и материалы, изобличающие шпионскую деятельность, направленную на получение секретной информации в военной сфере, в том числе в рамках единой системы безопасности Союзного государства.

Кроме того, документально были подтверждены факты проведения агентурной группой операций по добыванию информации с использованием технических средств с целью их дальнейшей переправки за границу. Факт сотрудничества с литовскими спецслужбами подтверждается собранными в ходе следствия доказательствами, а также признательными показаниями самих обвиняемых.

При этом КГБ ссылается на заключение экспертов, в соответствии с которым собранные и подготовленные для передачи литовской спецслужбе материалы относятся к сведениям, составляющим государственные секреты Республики Беларусь.

"Своевременное вмешательство Комитета государственной безопасности позволило выявить планы иностранной разведки, взять ее действия под контроль и предотвратить нанесение серьезного ущерба обороноспособности и безопасности государства", - заявили в пресс-центре КГБ.

В отношении арестованных граждан Беларуси возбуждено уголовное дело по ст. 356 Уголовного кодекса (измена государству), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.