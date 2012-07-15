Против языкового закона митинговали даже украинцы Аргентины

Организаторами акции протеста в Буэнос-Айресе выступили активисты Украинской центральной репрезентации в Аргентине, сообщает ICTV со ссылкой на медиа-портал украинской диаспоры VIDIA.

Представители украинской диаспоры провели митинг возле памятника Тарасу Шевченко, а затем отправились пикетировать Посольство Украины в Аргентине.

В мероприятиях приняли участие более 100 человек. Кроме того, более 300 украинцев поставили подписи в поддержку родного языка в книге, которую вместе с письмом передали Президенту Виктору Януковичу через посольство.

Также сегодня во всех украинских церквях Аргентины проведут молебен за украинский язык.