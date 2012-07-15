Против языкового закона митинговали даже украинцы Аргентины
14:28, 15 июля 2012Мир
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В столице Аргентины состоялась демонстрация против закона о принципах государственной языковой политики.
В Аргентине украинская диаспора провела акцию против языкового закона. Фото vidia.org
Организаторами акции протеста в Буэнос-Айресе выступили активисты Украинской центральной репрезентации в Аргентине, сообщает ICTV со ссылкой на медиа-портал украинской диаспоры VIDIA.
Представители украинской диаспоры провели митинг возле памятника Тарасу Шевченко, а затем отправились пикетировать Посольство Украины в Аргентине.
В мероприятиях приняли участие более 100 человек. Кроме того, более 300 украинцев поставили подписи в поддержку родного языка в книге, которую вместе с письмом передали Президенту Виктору Януковичу через посольство.
Также сегодня во всех украинских церквях Аргентины проведут молебен за украинский язык.
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