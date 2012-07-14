В Молдове значительно увеличилась продолжительность жизни

В Национальном бюро статистики РосБизнесКонсалтингу уточнили, что, начиная с 2000 г., в стране наблюдается постоянное увеличение продолжительности жизни, за исключением 2005-го, когда был высокий уровень общей и младенческой смертности. В 2011-м продолжительность жизни достигла наибольшего значения за 12 лет и составила 70,9 лет для всего населения, в т.ч. для мужчин - 66,8 и для женщин - 74,9 года (годом раньше, соответственно, 69,1, 65 и 73,4 года).

Как отмечают в Национальном бюро статистики, значительный рост продолжительности жизни обусловлен снижением уровня общей смертности (до 11 умерших на 1 тыс. жителей), а также снижением младенческой смертности, уровень которой составил 10,9 умерших в возрасте до одного года на 1 тыс. родившихся живыми.

Согласно статистике, в Молдове женщины живут на 8 лет дольше мужчин. Средняя продолжительность жизни горожан выше, чем в сельской местности - разница составила 3,59 года, как для мужчин, так и для женщин.