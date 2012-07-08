Растет счет жертв на Кубани

Об этом сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба при МВД РФ.



"По данным на 01.00 мск, число жертв стихии в городе Крымске увеличилось на семь человек и составило 130 погибших. В Новороссийске и Геленджике число погибших не изменилось - их по-прежнему два и девять соответственно", - сказал собеседник агентсва.



Таким образом, общее число погибших в результате наводнения на Кубани сейчас составляет 141 человек, сказал представитель МВД.



