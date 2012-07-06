В России проверят обстоятельства закрытия дела против Навального

Такое заявила глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая, пишет РИА "Новости".

Накануне глава СКР Александр Бастрыкин потребовал объяснений от управления ведомства по Кировской области по поводу закрытия уголовного дела в отношении бывшего советника губернатора, оппозиционера Алексея Навального.

По мнению Яровой, необходимо выяснить, какие обстоятельства способствовали прекращению дела.

"Поддерживаю жесткую и принципиальную позицию руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина в этом вопросе", - отметила она.

По мнению главы комитета, благодаря подобным фактам вскрывается правда о "лесопилке"Навального. "Совершенно очевидно, все, что он делает, это недобросовестный бизнес-проект", - заключила депутат.

О возбуждении дела СК сообщил в мае 2011 года. Следствие заинтересовала деятельность Навального в Кировской области, где в свое время он был советником губернатора на общественных началах. Как отмечало следствие, блогер убедил руководство ГУП "Кировлес" подписать невыгодный договор на реализацию лесопродукции. Навальный подозревается по статье "причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения", которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В мае 2012 года оппозиционер в своем блоге в "Живом Журнале"сообщил, что дело в отношении него прекращено. Эту информацию подтвердил региональный представитель следствия, однако позже официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил, что постановление о прекращении дела против Навального отменено.