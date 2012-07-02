Евродепутат: ЕС могут заинтересовать природные ресурсы Украины
Вхождение Украины в Европейский Союз выгодно Европе, поскольку предоставит ей «новые возможности».
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение во время встречи с журналистами высказал депутат Европейского парламента, член Группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов в Европарламенте Богуслав Либерадски.
«Украина имеет определенную дилемму, с кем быть ближе: с Россией или с Европой», - сказал он и отметил, что ЕС является более привлекательным партнером для Украины в контексте глобальной экономики.
По убеждению Б.Либерадски, во вхождении Украины в ЕС заинтересованы обе стороны.
«Через новые страны-члены Евросоюз получает новые возможности», - сказал он.
По его мнению, Евросоюз могут заинтересовать природные ресурсы Украины.
В то же время Б.Либерадски считает, что Украине нельзя ухудшать свои отношения с Россией.
Евродепутат также отметил, что Польша поддерживала и будет поддерживать Украину как своего «ближайшего соседа, партнера и славянскую братскую душу».