Евродепутат: ЕС могут заинтересовать природные ресурсы Украины

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение во время встречи с журналистами высказал депутат Европейского парламента, член Группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов в Европарламенте Богуслав Либерадски.

«Украина имеет определенную дилемму, с кем быть ближе: с Россией или с Европой», - сказал он и отметил, что ЕС является более привлекательным партнером для Украины в контексте глобальной экономики.

По убеждению Б.Либерадски, во вхождении Украины в ЕС заинтересованы обе стороны.

«Через новые страны-члены Евросоюз получает новые возможности», - сказал он.

По его мнению, Евросоюз могут заинтересовать природные ресурсы Украины.

В то же время Б.Либерадски считает, что Украине нельзя ухудшать свои отношения с Россией.

Евродепутат также отметил, что Польша поддерживала и будет поддерживать Украину как своего «ближайшего соседа, партнера и славянскую братскую душу».