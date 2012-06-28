Франция выступает за применение военной силы против Сирии

"Члены Совета Безопасности ООН обсудят возможности создания условий выполнения плана Кофи Аннана, для которых необходимы решительные действия, и они, вероятно, будут основаны на 7 главе устава ООН", - сказал он.

7-я глава предусматривает применение вооруженных сил "для поддержания мира и безопасности", замечает РосБизнесКонсалтинг. Ранее все подобные решения блокировались в СБ ООН Россией и Китаем.