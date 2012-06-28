Франция выступает за применение военной силы против Сирии
05:47, 28 июня 2012Мир
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Как заявил французский министр иностранных дел Лоран Фабиус, на предстоящей встрече "Группы действия" по Сирии в Женеве 30 июня будет обсуждаться возможность принятия активных действий.
"Члены Совета Безопасности ООН обсудят возможности создания условий выполнения плана Кофи Аннана, для которых необходимы решительные действия, и они, вероятно, будут основаны на 7 главе устава ООН", - сказал он.
7-я глава предусматривает применение вооруженных сил "для поддержания мира и безопасности", замечает РосБизнесКонсалтинг. Ранее все подобные решения блокировались в СБ ООН Россией и Китаем.
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