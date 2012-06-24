В Тель-Авиве громили банки и дрались с полицией

Тысячи израильтян приняли участие в акции социального протеста в центре Тель-Авива, которая сопровождалась стычками с полицией, разгромом банков, блокированием транспортных магистралей и завершилась задержанием двух десятков человек.

Как передает РИА «Новости», демонстрация в районе городской мэрии собрала, по разным оценкам, от 2 до 6 тыс. человек. Они обвинили власти в применении избыточной силы при пресечении недавней попытки воссоздать на фешенебельном бульваре Ротшильда палаточный городок, который год назад был эпицентром "творожного бунта" - многотысячных и затяжных акций протеста против всеобщей дороговизны и имущественного неравенства.

Под лозунгами типа "Чрезвычайный протест. Вернуть власть народу" манифестанты периодически перекрывали автомобильное движение по городским улицам, выйдя в том числе на хордовую автостраду Аялон с ее съездами на междугородные трассы, выбили стеклянные витрины двух банков, неоднократно вступали в потасовки с полицией.

"Если народу не дают протестовать законными средствами, ему приходиться делать это без санкции властей. Дайте нам разбить палатки и все вернется в относительно мирные рамки", - сказал один из участников манифестации в эфире 10-го канала израильского телевидения.