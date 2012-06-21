Сегодня Google почтил украинского теоретика космических полетов

"Сегодня мы посвящаем наш Google Doodle украинскому ученому-изобретателю Юрию Кондратюку", - заявили в украинской пресс-службе компании, пишет Корреспондент.

Так компания напомнила всему миру, что Юрий Кондратюк является одним из пионеров теории космических полетов, автором так называемой "трассы Кондратюка" (оптимальная траектория полета на Луну), идею которой использовали американцы во время запусков космонавтов на Луну.

"Я впервые услышал о Юрие Кондратюке от команды Google Украина. Меня очень заинтересовала его история, и я начал работать над этим проектом, собирать информацию. Я считаю, что история Юрия очень интересная, и одновременно грустная. Какой же это был удивительный человек, проживший сложную, но такую яркую жизнь! Для меня было честью работать над Google Doodle, посвященному такой личности ", - заявил Майк Даттон, автор Google Doodle.