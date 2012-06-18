Иран в Москве пока не собирается идти на уступки по своей ядерной программе

Об этом заявил в понедельник журналистам представитель иранской делегации.

"На данный момент шансы достичь прогресса в Москве очень малы и минимальны", - сказал он, пишет РИА «Новости».

По словам представителя делегации, оснований для изменения позиции Ирана на переговорах нет. "У нас принципы. Если "шестерка" примет наши предложения, то мы готовы принять их предложения", - добавил дипломат.

"Шестерка" международных посредников, в которую входят представители России, Великобритании, Китая, США, Франции и Германии, с 2003 года совместно с МАГАТЭ добивается от Ирана приостановки работ по обогащению урана, которые могут представлять угрозу режиму ядерного нераспространения.

Напомним, встреча высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Саидом Джалили при участии политдиректоров "шестерки" международных посредников по иранской ядерной программе открылась в понедельник в Москве.

Российская сторона ждет от переговоров позитивных результатов, Запад не исключает, что в случае провала московского раунда вопрос будет решаться уже силовым путем, а сам Иран ждет от мирового сообщества признания его права на ядерные технологии и обогащение урана. В свою очередь, эксперты уверены, что по итогам общения в Москве стороны останутся на тех же позициях.

Участники московской встречи будут обсуждать варианты решения ядерной проблемы Ирана, как ожидается, в течение двух дней.