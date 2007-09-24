Буш пророчит Хиллари Клинтон победу..., а затем поражение

Джордж БУШ заявляет, что на предстоящих выборах 2008 года в США Президентом страны вновь станет представитель Республиканской партии, и что он сам постарается обеспечить победу кандидата-республиканца.

"Я действительно думаю, что республиканцы удержат Белый дом", - заявил Дж.БУШ в интервью американскому журналисту Биллу САММОНУ, которое публикуется в понедельник в газете "Вашингтон икзаминер".

Как отмечает РИА «Новости» , при этом президент Соединенных Штатов заявил, что, по его прогнозу, предвыборную гонку среди кандидатов-демократов выиграет бывшая первая леди США, сенатор-демократ Хиллари КЛИНТОН, которая станет официальным претендентом на Белый дом от Демократической партии США, но затем проиграет сами выборы кандидату республиканцев.