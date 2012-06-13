Эксперты признали Россию одной из самых агрессивных стран мира

В рейтинге самых миролюбивых стран мира (2012 Global Peace Index) Россия опустилась на одно из последних мест - 153-е из 158-ми (в прошлом году она занимала 147-е).

Об этом сообщает ТСН.

Специалисты признали эту страну даже агрессивнее Ирана, который оказался на 128-м месте. Украина намного обошла Российскую Федерацию, расположившись на 71-й строчке. Хотя она немного потеряла позиции (по сравнению с прошлогодним 69-м местом), но все же опередила почти все страны бывшего СССР, кроме Прибалтики.

Так, Беларусь заняла 109 место, Грузия - 141, Азербайджан - 132, Киргизия - 131, Туркменистан - 117, Армения - 115, Узбекистан - 110, Казахстан - 105, Таджикистан - 99.

Наиболее миролюбивыми странами мира стали Исландия (1-е место), Новая Зеландия и Дания (2-е место), Канада (4) и Япония (5). В хвосте списка - Демократическая республика Конго (154), Ирак (155), Судан (156), Афганистан (157), Сомали (158, последнее место).

В рейтинге эксперты Института мира вместе с Центром мира и изучения конфликтов Университета Сиднея оценивали страны по 23 индикаторам, среди которых уровень насилия внутри государства, число беженцев, возможность терактов, количество убийств, импорт и экспорт оружия, агрессивность внешней политики и т.д..