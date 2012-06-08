BBC обвиняют в попытке раздуть тему расизма в Украине и в Польше

Об этом пишет британская газета The Guardian, перевод которой размещен на сайте «ИноСМИ».

По информации издания, в частности, исполнительный директор еврейского общинного центра в Кракове Джонатан Орнстейн обвинил BBC в избирательном подходе к материалам. Он заявил, что то, как Panorama использовала его в качестве источника, привело его в «ярость». «Они воспользовались мной и другими людьми, чтобы манипулировать серьезной темой антисемитизма ради сенсации», - сказал он.

В своем заявлении журналу Economist Дж.Орнстейн отметил, что корреспондент Panorama Крис Роджерс брал у него интервью больше часа. По словам Дж.Орнстейна, он сказал журналисту, что немногочисленные расисты и антисемиты среди польских фанатов «не представляют польское общество в целом», и посоветовал ему пообщаться с двумя израильскими футболистами, играющими за краковскую «Вислу». «Журналисты ответили мне, что это «не вписывалось бы в сюжет. Такой ответ меня удивил», - подчеркнул глава общинного центра.

Дж.Орнстейн также пожаловался на «тенденциозность» программы. Она «абсолютно не приняла во внимание то позитивное, что я рассказал, и учла только критические по отношению к Польше высказывания».

В то же время, BBC категорически отвергла возражения Дж.Орнстейна. По словам корпорации, она ясно дала ему понять, что интервью берется в контексте связанного с футболом расизма и антисемитизма в Польше. Она также заявила, что не отказывалась интервьюировать израильских футболистов и не ссылалась на несоответствие сюжету.

Отмечается, что английские болельщики также назвали программу вредной и создающей ложное впечатление о распространенности расизма в Украине.

Как сообщал УНИАН, в конце мая первый телеканал британского общественного телевидения BBC ONE в программе Panorama показал сюжет на тему нынешнего чемпионата Европы по футболу под названием "Стадионы ненависти".

Бывший футболист сборной Англии Сол Кемпбелл, который комментировал видео, сделанное журналистом на одном из украинских стадионов, призвал англичан не ехать на Евро-2012, потому что «можно вернуться в гробу».

МИД Украины назвало безосновательной формулировку подобных тезисов и заявило о дискредитации украинцев в канун турнира, который власть планирует использовать для популяризации государства в мире.

Польша также остро осудила сюжет и добивалась от ВВС опровергнуть ложные сообщения о небезопасности в Польше во время Евро-2012.