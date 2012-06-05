Газпром начнет строить "Южный поток" двумя нитками из четырех

Об этом сообщил глава правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер журналистам в Куала-Лумпур (Малайзия), передает РИА «Новости».

"Мы планируем строить двумя нитками по 15,5 миллиарда кубометров каждая, они будут строиться параллельно", - сказал А.Миллер.

Он отметил, что в настоящее время уже есть понимание по распределению газа по рынкам, и соответственно по ниткам газопровода. Пока решается вопрос о скорости укладки труб.

А.Миллер отметил, что при строительстве "Северного потока" скорость укладки оказалась выше запланированной - 4 километра в сутки против 3,2 километра.

Он добавил, что в июне запланировано проведение совета директоров компании-оператора "Южного потока", на котором акционерам будет представлена вся необходимая информация для принятия инвестрешения.

Комментируя информацию о трудностях с Венгрией по вопросу прокладки газопровода через ее территорию, А.Миллер сказал, что пока нельзя говорить о существовании проблемы.

"С Венгрией сроки еще не критические. Я не говорил бы, что у нас есть проблема", - сказал глава "Газпрома".

Вместе с тем в управлении информации «Газпрома» УНИАН сообщили, что сегодня в Куала-Лумпур в рамках XXV Мирового газового конгресса состоялась рабочая встреча А.Миллера и главного исполнительного директора South Stream Transport AG Марсела Крамера.

Участники обсудили ход работ в рамках проекта «Южный поток», а также план мероприятий по его реализации до конца года.

В частности, А.Миллер и М.Крамер рассмотрели результаты реализации плана мероприятий, направленных на принятие окончательного инвестиционного решения по проекту в середине ноября 2012 года. Было отмечено, что работа над «Южным потоком» идет интенсивно и в соответствии с установленными ранее сроками.

По итогам встречи А.Миллер и М.Крамер договорились продолжить подготовку ко второму заседанию Совета директоров компании South Stream Transport AG, которое состоится в течение ближайшего месяца.

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Справка УНИАН: В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы — проект «Южный поток».

Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией подписаны межправительственные соглашения.

16 сентября 2011 года состоялось подписание Соглашения акционеров компании South Stream Transport AG по реализации морского участка проекта. В соответствии с документом, доля участия ОАО «Газпром» в проекте морского газопровода составляет 50%, итальянской ENI — 20%, немецкой компании Wintershall Holding GmbH и французской EDF — по 15%.

Строительство газопровода планируется начать в конце текущего года.

Первые поставки газа по «Южному потоку» запланированы на конец 2015 года.