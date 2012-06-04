Путин: Россия вступает в ВТО на более выгодных условиях, чем Украина

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита Россия-ЕС.

«Уровень таможенной защиты, даже после присоединения России к ВТО, будет гораздо выше, чем уровень таможенной защиты в Украине. Нас это больше беспокоит, чем сам факт присоединения к ВТО, имея ввиду, что у нас с Украиной очень большой объем торгово-экономического взаимодействия», - сказал В.Путин

Кроме того, он напомнил, что по некоторым секторам будет применяться «переходный период» и внедрение норм ВТО будет происходить постепенно.

При этом Президент отметил, что вступление РФ в ВТО несет риски для отдельных отраслей. «Риски действительно есть, но инструменты, применяемые в рамках правил ВТО, дают нам основания полагать, что мы, имплементируя эти инструменты у нас, сможем минимизировать эти риски для отдельных направлений – это сельское хозяйство, сельхозмашиностроение, автопром и так далее», - сказал он.

По словам В.Путина, другие страны-члены ВТО такие инструменты применяют.

Кроме того, В.Путин сообщил, что Таможенный союз и ЕЭП создаются полностью на принципах ВТО. «Наши партнеры - и Казахстан, и Беларусь - согласились, что правила и условия присоединения России в ВТО будут приняты и этими государствами», - сказал В.Путин.

Как сообщал УНИАН, протокол о вступлении России в ВТО должен быть ратифицирован до 23 июня.

Украина вступила в ВТО в мае 2008 года.