США обновили пятидолларовую банкноту

Правительство США представило новую пятидолларовую банкноту с усовершенствованной защитой, которая должна поступить в обращение в начале 2008 года, говорится в выпущенном пресс-релизе. Вслед за ней планируется выпустить новую стодолларовую банкноту. Ранее уже были выпущены обновленные десяти-, двадцати- и пятидесятидолларовые купюры.

У новых банкнот два водяных знака. Справа от портрета большой знак в виде числа "5" (на старых купюрах водяной знак изображает президента США Авраама Линкольна). Дополнительный водяной знак - это столбец из трех числе "5", напечатанных мелким шрифтом, располагается слева от портрета.

Кроме того, в купюры справа от портрета президента внедрена вертикальная защитная полоска. На ней с обеих сторон чередуются слова "USA FIVE" и цифра "5". В ультрафиолете полоска светится синим цветом.

Как отмечают в Бюро гравирования и печати при казначействе США, впервые обновление банкнот проходит в онлайн-режиме. Для перехода на новые купюры на сайте бюро был создан мини-сайт на более чем двадцати языках. На русскую версию ресурса можно попасть по адресу newdollar.ru.

Все старые банкноты, выпущенные после 1861 года, сохранят номинал и будут приниматься без ограничений.

Лента.ру