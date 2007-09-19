ВВС США создали командование для войн в киберпространстве

Военно-воздушные силы США создали специальное командование для управления операциями в киберпространстве, сообщает AFP.

Как пояснил секретарь ВВС США Майкл Уинн (Michael Wynne), необходимость в создании новой структуры была вызвана активизацией действий враждебных США сил в киберпространстве, в частности - атаками хакеров из Китая. США также обратили внимание на массированные атаки против эстонских правительственных сайтов в ходе обострения конфликта между Эстонией и Россией.

Новая командная структура создана, как отмечается в сообщении, "на временной основе".

Дислоцироваться "киберкомандование" пока что будет на авиабазе Барксдейл, в штате Луизиана.

ВВС США намерены вести операции в киберпространстве, также как и в привычной сфере. Эти операции будут включать в себя противодействие хакерам, защиту информации, а также атаки на военные компьютерные сети противника, электронное противодействие командным центрам и оборонным системам.

Ряд специалистов отмечает, что в перспективе электронные войны могут затронуть и гражданскую сферу - в частности, атакам будут подвергаться финансовые центры и общегражданские системы связи, с целью лишения противника способности управлять своими действиями.

Лента.ру