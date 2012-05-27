В Москве задержали около 100 участников "белого движения"

По замыслу организаторов, цель мероприятия - провести очередной эксперимент и проверить, смогут ли люди "беспрепятственно гулять в белом по родному городу".

"Присоединяйтесь. Надевайте свои лучшие белые наряды. Свадебные платья, белые фраки, фату или любую другую белую одежду. Белые ленты также приветствуются", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

Участники оппозиционного "дефиле" прошли по Красной площади. Ранее на главной площади столицы были усилены меры безопасности. Сообщается, что акция прошла без происшествий.

Однако позднее, оппозиционеры двинулись в сторону Старого Арбата. Именно там, как сообщают в Twitter очевидцы событий, начались задержания. По наблюдениям очевидцев, задержаны около 100 человек.