В Москве задержали около 100 участников "белого движения"
В Москве прошла акция оппозиции под названием "Белое дефиле": участники собрались во всем белом и прогулялись по Красной площади.
По замыслу организаторов, цель мероприятия - провести очередной эксперимент и проверить, смогут ли люди "беспрепятственно гулять в белом по родному городу".
"Присоединяйтесь. Надевайте свои лучшие белые наряды. Свадебные платья, белые фраки, фату или любую другую белую одежду. Белые ленты также приветствуются", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.
Участники оппозиционного "дефиле" прошли по Красной площади. Ранее на главной площади столицы были усилены меры безопасности. Сообщается, что акция прошла без происшествий.
Однако позднее, оппозиционеры двинулись в сторону Старого Арбата. Именно там, как сообщают в Twitter очевидцы событий, начались задержания. По наблюдениям очевидцев, задержаны около 100 человек.