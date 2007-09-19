Президента Франции обвиняют в квартирных махинациях

Французскому президенту Николя Саркози грозит судебное преследование, связанное с покупкой квартиры в 1997 г., когда Н.Саркози был мэром Нейи-сюр-Сен, передает НТВ. Прокуратора г.Нантер изучает обстоятельства его покупки десятилетней давности. Полиция подозревает, что французский лидер воспользовался служебным положением и получил внушительную скидку. Недвижимость якобы куплена не за объявленную сумму — официально утверждается, что это около 900 тыс. евро — а за цену, вдвое меньшую. Н.Саркози продал в прошлом году эту квартиру уже с наценкой — почти за 2 млн евро.

РБК-Украина