Силезский университет набирает студентов из Украины

Об этом УНИАН сообщили в отделе международных связей университета.

Согласно сообщению, уже с 28 мая украинские граждане могут подавать документы на поступление в Силезский университет в Катовицах на бесплатное обучение.

“Силезский университет в Катовицах начинает вступительную кампанию для абитуриентов из Украины и стран СНГ, не имеют польского происхождения”, - отмечается в сообщении.

В 2012-2013 учебном году университет предлагает 151 бесплатное место по программам бакалаврата и магистратуры по общественно-гуманитарным, математически-естественным, техническим и творческим специальностям. На предлагаемых направлениях преподавание происходит на польском языке. На всех направлениях за исключением творческих профессий нет вступительных экзаменов.

Конкурсный отбор будет проходить на основании оценок в аттестате или дипломе и уровня владения польским языком. Вступительная кампания продлится до 25 июня.

Регистрация абитуриентов будет проходить на веб-сайте университета www.russian.us.edu.pl

Силезский университет принадлежит к крупнейшим государственным учебным заведениям Польши. Он расположен в городе Катовице, столице Верхнесилезского индустриального района.