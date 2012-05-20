В Чикаго открылся самый крупный за всю историю саммит НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, во встречах высокого уровня, которые будут проходить 20-21 мая, примут участие около 60 глав государств, правительств и международных организаций. Украина будет представлена делегацией во главе с Президентом Украины Виктором Януковичем.

Как известно, на кануне саммита генеральный секретарь Альянса Андерс Фог Расмуссен отметил, что этот саммит станет самым крупным в истории НАТО по численности делегаций.

На протяжении двух дней участникам саммита предлагается рассмотреть пакет вопросов, состояние и перспективы деятельности НАТО и международного содружества относительно обеспечения стабильности и безопасности в Афганистане; развитие военных возможностей Альянса в период экономического кризиса, до 2020 года и на последующую перспективу; сотрудничество НАТО с партнерами с целью решения глобальных проблем безопасности.

В формате глав государств и правительств стран-членов и партнеров, которые будут представлять все регионы мира, будут обсуждаться глобальные вызовы безопасности.

Украина на Чикагском саммите будет представлена как государство-контрибутор Международных сил содействия безопасности в Афганистане. И, по оценкам экспертов, вопрос Афганистана будет одним из приоритетных вопросов саммита.

По приглашению Генерального секретаря НАТО А.Расмуссена Президент Украины примет участие в заседании Североатлантического совета НАТО в формате стран - контрибуторов Международных сил содействия безопасности в Афганистане на уровне глав государств и правительств.

В НАТО надеются принять на саммите такие документы: о стратегическом плане действий НАТО и участников Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF) относительно передачи контролю над ситуацией в стране местным силовым структурам, привлечение средств международного содружества из финансирования национальных структур безопасности и учреждения новой тренировочно-совещательной миссии Альянса в этой стране после 2014 года.

Среди вопросов саммита и обеспечения военной возможности Альянса на ближайшее десятилетие и одобрение с этой целью новой концепции Альянса «Интеллектуальная оборона» (Smart Defence). В рамках этой концепции, по замыслу ее авторов, должна действовать европейская система противоракетной обороны НАТО.