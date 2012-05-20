Ватикан ищет источник компромата

Папский престол также попросил международной помощи для "установления справедливости".

Как сообщает Би-би-си, такое заявление появилось после выхода в свет книги "Его Святейшество" итальянского журналиста Джанлуиджи Нуцци. В ней автор использует цитаты из переписки Бенедикта XVI со своим секретарем.

Чуть ранее итальянские журналистыопубликовали сведения о царящих в Ватикане коррупции и неграмотном ведении дел, а также о конфликтах между представителями высших степеней католической иерархии. Среди обнародованных документов есть и личные письма Папы Римского Бенедикта XVI.

Официальные представители Ватикана назвали эти "утечки" нарушением неприкосновенности частной жизни понтифика.

Папа Римский Бенедикт XVI распорядился провести расследование, чтобы установить источник утечки информации. Внутренние проверки трибунала уже идут на всех уровнях администрации Ватикана.