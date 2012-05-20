Патриарх Московский совершил литургию на расстрельном полигоне НКВД

Согласно архивным данным ФСБ, только в период с 8 августа 1937 года по 19 октября 1938 года на этом полигоне были убиты 20 тысяч 765 человек.

Массовые расстрелы продолжались там вплоть до начала 1950-х годов. Имена и общее число погибших за все годы репрессий пока неизвестны.