Патриарх Московский совершил литургию на расстрельном полигоне НКВД
01:12, 20 мая 2012Мир
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с иерархами Русской зарубежной церкви совершил литургию на месте Бутовского расстрельного полигона НКВД-КГБ в Подмосковье.
Согласно архивным данным ФСБ, только в период с 8 августа 1937 года по 19 октября 1938 года на этом полигоне были убиты 20 тысяч 765 человек.
Массовые расстрелы продолжались там вплоть до начала 1950-х годов. Имена и общее число погибших за все годы репрессий пока неизвестны.
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