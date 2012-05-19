Cуд: Илья Яшин арестован законно

Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его защиты.

По версии полиции, Яшин в составе группы граждан принимал участие в несанкционированной акции на Кудринской площади, выходил на проезжую часть, мешая движению транспорта, выкрикивал антиправительственные лозунги. Когда его попросили прекратить, он отбивался от силовиков, хватаясь за их обмундирование, срывая нагрудные знаки, противодействуя ОМОНу, следует из протокола задержания.

Яшин в суде вину не признавал, утверждал, что на Кудринской площади проходила мирная встреча, которую прервали "люди, одетые в форму сотрудников правоохранительных органов", задержав некоторых присутствовавших там. В этот момент, по словам Яшина, со стола, установленного оппозиционерами в сквере, пропала картонная коробка, в которой было порядка 250 тысяч рублей, собранных на бытовые нужды.

Эту же версию подтвердили свидетели защиты, допрошенные в суде.

В свою очередь, задерживавшие Яшина правоохранители рассказали суду о том, что по приказу главы оперативного штаба задерживали тех из пришедших на площадь, кто выкрикивал лозунги и перекрывал движение.