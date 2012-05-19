Поляки равнодушны к Евро (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным проведенного CBOS опроса, количество поляков, которых радует проведение Евро-2012, сократилось до 44% с 64% в 2007 году, когда была объявлена победа Польши и Украины в конкурсе за право организовать чемпионат.

В прошлом году количество поляков, которые радовались Евро-2012, сократилось до 50% с 60% в 2008 году.

Как отмечают в CBOS, 49% поляков относятся к чемпионату равнодушно.

При этом две трети опрошенных считают, что польская власть хорошо подготовилась к Евро-2012.

Критически проведения Евро-2012 в Польше оценивают лишь 6% поляков.

Как сообщал УНИАН, польские власти ожидают приезда в страну на матчи Евро-2012 от 0,8 до 1 млн болельщиков, которые, по разным данным, могут оставить в Польше несколько сотен миллионов евро.