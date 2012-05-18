ЕБРР избрал нового президента

Об этом говорится в сообщении банка. Для победы кандидату предстояло заручиться поддержкой не менее половины из 65 акционеров, представляющих не менее 50% капитала банка.



Чакрабарти - 53 года, он выпускник университетов Оксфорда и Сассекса, работал в правительстве Великобритании с 1984 г., удостоен звания рыцаря ордена Британской империи. Он стал первым британцем, избранным на этот пост, вопреки неписаной традиции ставить на него немцев или французов.



Чакрабарти вступит в должность президента ЕБРР 3 июля.