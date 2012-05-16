Полиция разогнала лагерь оппозиции на Чистых Прудах (видео)

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», в УВД Центрального округа утверждают, что активного сопротивления никто не оказывал. Тем не менее, задержаны 23 человека. Утверждается, что в основном за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте.

По информации ИТАР-ТАСС, накануне Басманный суд Москвы, рассмотрев иск местных жителей, обязал власти ликвидировать оппозиционный лагерь на Чистых прудах, который размещался там с 9 мая. Суд постановил, что полиция должна "пресечь общественное мероприятие, нарушающее общественный порядок", а местные власти - навести порядок и обеспечить безопасность граждан.

Оппозиция пытается создать новый лагерь в сквере напротив сталинской высотки на Баррикадной улице в центре российской столицы.