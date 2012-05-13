СМИ: Березовский шесть лет содержал британского принца

Британский принц Майкл Кентский получил от опального российского олигарха Бориса Березовского не менее 320 тысяч фунтов стерлингов.

Об этом, как сообщает в воскресенье The Sunday Times, свидетельствуют документы Высокого суда Великобритании.

За 6 лет, с 2002 по 2008 год, некий фонд, контролируемый Б.Березовским, 56 раз выплачивал принцу Майклу суммы от 5 до 15 тысяч фунтов стерлингов. Эти деньги были переведены через оффшор в компанию, которой владеет личный секретарь принца, констатирует издание.

Полученные деньги член королевской семьи мог тратить на содержание своих апартаментов в Кенсингтонском дворце или на выплаты обслуживающему персоналу в своем офисе, отмечает The Sunday Times

Сам Б.Березовский заявил, что эти деньги должны были помочь принцу, регулярно испытывающему финансовые проблемы. Помимо опального олигарха, финансовую помощь своему двоюродному брату оказывала британская королева Елизавета II. Она согласилась платить 100 тысяч фунтов арендной платы в год, чтобы на содержание принца Майкла не уходили деньги налогоплательщиков.

Адвокат Б.Березовского Марк Гастингс заверил, что россиянин никогда не получал никаких привилегий или услуг из-за своей дружбы с принцем Майклом.

Принц Майкл Кентский является внучатым племянником российского императора Николая II. Он владеет русским языком, регулярно приезжает в Россию и покровительствует благотворительному фонду, поддерживающему российскую культуру и образование.

В апреле 2012 года Б.Березовский объявил об учреждении «Движения Воскресения». В своих тезисах он предложил сделать Россию монархией и посадить на трон британского принца Гарри.