Депутат Госдумы: сегодня дело Тимошенко есть, а завтра его не будет

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом председатель комитета Госдумы России по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид СЛУЦКИЙ сказал на пресс-конференции в Москве.

«Украине, мягко выражаясь, в связи с этим досье (делом Ю.Тимошенко - УНИАН) приходится не сладко, однако пользоваться для того, чтобы подтолкнуть Украину в другую сторону (в Таможенный союз и Евразийский экономический союз. - УНИАН), было бы не совсем правильно», - сказал Л.Слуцкий.

«Сегодня дело Ю.Тимошенко есть, а завтра, я хотел бы на это очень надеяться, сам повод для этого начнет уходить, и с этим начнет уходить в песок напряжение, существующее между Евросоюзом и Киевом. Раз так, то если считать это как фактор сближения с нами, то этот фактор начнет ослабевать», - добавил он.

Депутат Госдумы РФ убежден, что странам «тройки» с Украиной на всех уровнях надо говорить об экономике, унификации тех регламентов, развивать значимые для обеих стран программы – «Днепр», Ан-70 и другие, которые пока по разным причинам тормозятся.

По его словам, эксперты в Киеве должны просчитать все аспекты, связанные с Таможенным союзом. Потому что сегодня только политики говорят о том, что Украине это не выгодно, отметил он.

Л.Слуцкий подчеркнул, что сегодня никто в руководстве Украины не говорит о том, что развивать связи с Россией нецелесообразно.

«Сегодня спросите Виктора Януковича или Левочкина, Азарова, или Хорошковского, которого считают идеологом ЕС-центричного движения в Киеве. Все ответят, что нужна Россия, наряду с Европейским Союзом», - сказал российский депутат.

По его словам, Украине нужно найти баланс между ЕС и Россией.

«Этот баланс в Киеве никак не просчитают», - сказал он и добавил, что Украина сама должна просчитать все плюсы движения в Таможенный союз и Европейский Союз.

Он отметил, что надо дождаться осенних выборов в Верховную Раду.