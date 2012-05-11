Швейцарский магнат заявляет об ухудшении репутации Украины

Об этом председатель правления и исполнительный директор крупнейшей мировой компании Группа Glas Trosch заявил корреспонденту УНИАН в Артемовске Донецкой области, где принимал участие в открытии своего стекольного завода, запущенного после масштабной реконструкции.

Отвечая на вопрос, может ли нынешняя политическая нестабильность в Украине отразиться на бизнес-процессах в нашей стране, Э.Треш отметил: «Я думаю, в первую очередь, это повлияет на международные инвестиции в Украину». При этом он добавил, что в международном свете «репутация Украины сейчас ухудшается из-за дела Тимошенко».

Э. Треш также подчеркнул, что и объявленный некоторыми европейскими политиками бойкот предстоящего финального тура Чемпионата Европы по футболу 2012 в Украине также негативно повлияет на политическую и экономическую жизнь страны.

«Еще есть такой негативный момент – это как раз бойкот многими европейскими странами Евро- 2012 в Украине», - сказал швейцарский бизнесмен и промышленник, отметив, что и для бизнеса «это не хорошо».

По мнению Э. Треша, Украина, наоборот, должна была использовать свой шанс как страны-хозяйки такого престижного мирового спортивного мероприятия и поднять свой имидж, свою экономику.

«Совсем наоборот – Украина имеет такой шанс презентовать себя, как большое, крупное, открытое государство, а не как сейчас – проблемы с Тимошенко», - подытожил Э. Треш.