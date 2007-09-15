Польша не намерена сокращать свой воинский контингент в Ираке
22:56, 15 сентября 2007Мир
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Сообщил министр обороны страны
Польша не намерена сокращать свое военное присутствие в Ираке, заявил министр национальной обороны Польши Александр Шчигло (Aleksander Szczyglo).
"Сокращение численности польского воинского контингента в Ираке не имеет смысла", - сказал он.
"Численность польского контингента достаточна для реализации задач, которые поставлены (перед военными). Дальнейшее сокращение могло бы угрожать безопасности солдат", - отметил министр.
Окончательное решение по вопросу о дальнейшем пребывании польских войск в Ираке будет принято президентом Польши Лехом Качиньским, напомнил глава Минобороны.
В настоящее время в Ираке находится около 900 польских военнослужащих.
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