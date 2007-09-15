Польша не намерена сокращать свой воинский контингент в Ираке

Польша не намерена сокращать свое военное присутствие в Ираке, заявил министр национальной обороны Польши Александр Шчигло (Aleksander Szczyglo).

"Сокращение численности польского воинского контингента в Ираке не имеет смысла", - сказал он.

"Численность польского контингента достаточна для реализации задач, которые поставлены (перед военными). Дальнейшее сокращение могло бы угрожать безопасности солдат", - отметил министр.

Окончательное решение по вопросу о дальнейшем пребывании польских войск в Ираке будет принято президентом Польши Лехом Качиньским, напомнил глава Минобороны.

В настоящее время в Ираке находится около 900 польских военнослужащих.

РИА "Новости"