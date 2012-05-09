Украинки, задержанные в Косово за секс-услуги, отказались от помощи посольства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров.

Ссылаясь на информацию Посольства Украины в Республике Сербия, А.Дикусаров сообщил, что 5 мая этого года подразделениями косовской полиции в городе Урошевац были задержаны семь гражданок Украины и трое граждан Косово по подозрению в организации сексуслуг и торговле людьми.

По его словам, было принято предварительное решение о пребывании задержанных под стражей в городе Приштина сроком 48 часов до выяснения обстоятельств.

6 мая судом города Приштина было принято решение о продлении срока содержания под стражей до 5 июня этого года.

Гражданки Украины обеспечены адвокатами и переводчиком. Жалоб на условия пребывания под стражей украинские гражданки не выражали. От контакта с Посольством отказались.

Он также сообщил, что Посольство Украины в Сербии обратилось в представительство международной организации по миграции города Приштина с целью получения содействия в защите прав украинских граждан.

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Как сообщал УНИАН, семь гражданок Украины и трое косовских албанцев были арестованы по подозрению в занятии проституцией и торговле людьми.

Женщины (1968-1991 годов рождения) и мужчины (1980-1991 годов рождения) находятся под предварительным арестом.

Операция под кодовым названием "Ночь" была проведена полицией в одной из гостиниц города Урошевац на юго-востоке Косово.