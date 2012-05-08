Жириновский сравнил назначение Медведева премьером со свадьбой

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский сравнил утверждение Дмитрия Медведева премьер-министром России со свадьбой.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал, выступая сегодня в Госдуме РФ.

«Давайте работать в положительном формате. То, что было плохое, нам всем известно. Давайте с хорошим согласимся… Сегодня праздник. Нельзя отвергать кандидатуру, если человек еще не вступил в должность. Поработает полгода-год, посмотрим. Мы же на свадьбе не говорим – плохая невеста, плохой жених. Мы говорим, пусть поживут, может, все получится», - сказал В.Жириновский.

Он подчеркнул, что неголосование за Д.Медведева алогично, поскольку он еще вчера был главой государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня Госдума России утвердила Д.Медведева на посту премьер-министра РФ. За его кандидатуру проголосовало 299 российских депутатов, «против» - 144.

Для утверждения премьер-министра России нужно простое большинство, то есть 226 голосов. Фракции партий «Единая Россия» и ЛДПР в Государственной думе РФ заявили о поддержке кандидатуры Д.Медведева на пост премьер-министра, фракции – КПРФ и «Справедливая Россия» - «против». Из 450 мандатов «Единая Россия» имеет 238 мандатов, КПРФ – 92, «Справедливая Россия»- 64, ЛДПР – 56.