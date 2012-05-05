Полиция Москвы в канун инаугурации готова пресекать любые «провокации»

"МВД России располагает достоверной информацией, что в Москве определенными деструктивно настроенными группами граждан планируется проведение несанкционированных митингов, провокаций в отношении сотрудников полиции, перекрытие магистралей, установление палаток в неразрешенных местах... Некоторые организаторы несанкционированных акций планируют использовать пиротехнику, что может повлечь за собой нарушение общественного порядка, а в некоторых случаях - может создать реальную угрозу жизни и здоровью граждан", - говорится в сообщении пресс-центра МВД России, передает РИА «Новости».

Полиция призывает граждан не поддаваться на провокационные действия и лозунги, не принимать участие в подобных мероприятиях. Любые попытки проведения противозаконных действий будут пресекаться сотрудниками органов внутренних дел в строгом соответствии с законодательством РФ, говорится в сообщении.