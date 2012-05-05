Из-за оползня в Непале пропало три украинца

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, всего в результате оползня 5 человек погибли и более 50 пропали без вести.

По данным Посольства Украины в Республике Индия, пропавшими без вести считаются трое украинцев, которые в составе группы украинских туристов (всего 4 человека) находились на отдыхе в районе инцидента.

На месте оползня проводятся спасательные работы с привлечением местной полиции, армейских подразделений, военного вертолета. Контроль над ходом спасательных работ осуществляется на уровне правительства Непала.

Посольством Украины в Индии во взаимодействии с Почетным консулом Украины в Непале установлена связь с координационным центром по проведению спасательных работ в столице Непала, а также поддерживается контакт с гражданкой Украины, которая находится на месте трагедии.

Дело находится на особом контроле в Посольстве Украине в Индии и в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины.