Президент Европарламента: дискуссии о бойкоте ничего хорошего не дают

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом он заявил в опубликованном вчера интервью итальянскому изданию Il Messaggero.

М.Шульц отметил, планирует сделать все, что в его силах, чтобы решить эту проблему.

"Сейчас дискуссии о бойкоте ничего хорошего не дают. Диалог - намного более конструктивен", - сказал он.

М.Шульц назвал самой главной задачей повлиять на украинскую власть таким образом, чтобы она дала гарантии оказания медицинской помощи Ю.Тимошенко, которая "неотложно в ней нуждается".

"Необходимо наработать с правительством в Киеве решение, которое поможет Тимошенко и позволит избежать ситуации, в которой спортивная Европа становится жертвой бескопромиссной Украины", - сказал президент Европарламента.

Он назвал важным не допустить отталкивания Украины "в объятия России".