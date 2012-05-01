Легкомоторный самолет разбился прямо на аэродроме Варшавы: 2 жертвы

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Пожарной службы Польши Павел Фронтчак, самолет упал сразу после старта на аэродроме "Бемово".

По его словам, самолет марки Liberty после падения сгорел дотла, и это произошло в конце взлетно-посадочной полосы.

Как отметил П.Фронтчак, это впервые, когда такая серьезная авария самолета произошла непосредственно на аэродроме в Варшаве.

При этом он не уточнил, кем были погибшие и кому принадлежал самолет.

Польские СМИ сообщают, что самолет находился в собственности частной фирмы, а жертвами катастрофы стали инструктор и пассажир.

Аэродром "Бемово" (официальное название Warszawa-Babice) расположен на границе двух жилых масивов польской столицы и используется для нужд малой авиации и проведения концертов.