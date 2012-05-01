Белорусская оппозиция готовит «честные выборы без Лукашенко»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе ОГП.

«Таким образом партийцы намерены еще раз заявить о необходимости решения проблемы отсутствия в Беларуси свободных и честных выборов, а также ознакомить минчан с целями и задачами кампании «За честные выборы без Лукашенко», - говорится в сообщении пресс-службы партии.

Кроме того, как отмечают оппозиционеры, заявленные акции – это еще и проверка власти на способность улучшать политический климат в Беларуси.

Пикеты планируется провести 15 мая с 15.00 до 17.00 во всех районах Минска. Кроме столицы Беларуси, акции «За честные выборы без Лукашенко» готовятся в областных и районных центрах республики.

Очередные парламентские выборы в Беларуси планируется провести 23 сентября.