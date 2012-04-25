Суд Италии: Берлускони платил откаты сицилийской мафии

Посредником между предпринимателем и коза ностра был один из его ближайших сподвижников, нынешний сенатор от партии «Народ свободы» Марчелло Делл'Утри. Об этом говорится в документе, опубликованном Кассационным судом Италии, сообщают «Известия».

Сведения подтверждают слухи о том, что Берлускони платил откаты главарю коза ностра Стефано Бонтате, стремясь обезопасить себя и свою семью от похищений с целью выкупа. В его доме даже проживал охранник Витторио Мангано, сицилийский гангстер, осужденный позже за убийство. Однако итальянский суд отмечает, что медиамагнат, который в то время только начинал выстраивать свою политическую карьеру, мог платить дань мафии не только для защиты. Не исключено, что у него с коза ностра были общие деловые интересы на Сицилии.

За прошедшие годы итальянское правосудие много раз пыталось привлечь Берлускони к ответственности, обвиняя его в мошенничестве, даче взяток, коррупции, сексуальных отношениях с несовершеннолетней и махинациях при продаже прав на фильм. Но он всегда выходил сухим из воды, заслужив прозвище Непотопляемый Дон Сильвио.